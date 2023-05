Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Apple Inc. a raportat joi seara rezultate trimestriale peste asteptari, o demonstratie a rezistentei gigantului tehnologic la incetinirea economiei mondiale, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Actiunile celei mai mari companii americane, in functie de capitalizarea de piata, au…

- Percepția populației cu privire la importanța vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19, intre anii 2019 si 2021, in 52 din cele 55 de țari analizate, a avertizat UNICEF joi, 20 aprilie, intr-un nou raport privind imunizarea. In aproape jumatate din cele 55 de țari analizate,…

- Livrarile Boeing au crescut cu aproape 27% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand a livrat 95 de avioane. Constructorul american de avioane a livrat 64 de avioane in aeronave, cu 36% mai mult decat cele 41 de avioane transferate clientilor in aceeasi luna a anului trecut. Din totalul aeronavelor…

- Samsung Electronics a facut un anunț rar: va reduce producția de cip-uri de memorie, dupa ce a scazut cererea in ultimele luni, in contrast total cu situația din pandemie. Grupul din Coreea de Sud a anunțat și o scadere cu 95% a profitului in primele trei luni ale lui 2023, fața de primul trimestru…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 7,18%, de la 7,20% anterior, iar ROBOR la 12 luni a scazut la 7,54% de…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter, transmite…

- Ratele creditelor ipotecare cu dobanda legata de Indicele de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) vor fi de la 1 aprilie 2023 mai mari cu 66% peste nivelul de la inceputul lui 2022, pentru ca evoluția IRCC a fost ascendenta. IRCC va fi de 5,99%, iar rata va ajunge la 2.289 lei pentru un…

- Veniturile din exploatare au urcat cu 102,8% in 2022, la 6,49 miliarde lei. Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% cu energie nucleara in totalul productiei de energie, la nivel national. Compania este detinuta de Ministerul Energiei, cu 82,49% din actiuni, si are o capitalizare de 13,12 miliarde…