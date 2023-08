Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de soția sa, Daniel Onoroiu și-a refacut viața. Pilotul de raliuri a inceput o noua poveste de iubire alaturi de partenera sa. Se pare ca acesta are planuri serioase cu partenera lui, astfel ca a numit-o „soție” pe contul sau personal de Instagram. Ce mesaj emoționant a transmis pilotul…

- Liviu Varciu iși ține permanent fanii la curent cu tot ceea ce face. De data asta, prezentatorul TV le-a aratat imagini cu noul lui bolid de lux, e pare ca i-a adus cateva discuții in familie. In stilu-i caracteristic, acesta a anunțat ca se afla in prag de divorț.Liviu și Anda formeaza unul dintre…

- Angela Martini, partenera lui Dragoș Savulescu, fostul finanțator dinamovist condamnat in 2017 la 5 ani de inchisoare, face ravagii pe rețelele de socializare. Angela Martini, fosta Miss Albania, a depașit borna celor 570.000 de urmaritori pe Instagram. Cea mai recenta postare a starnit o reacție din…

- Liviu Varciu a fost intr-o vacanța frumoasa alaturi de Anda Calin și copiii lor. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul TV a vorbit despre aceste vacanțe cu cei mici. Iata cat de greu i-a fost artistului cu fiul lui cel mic, Matei!

- Catalin Bordea a postat un mesaj pe Instagram și i-a lasat fara cuvinte pe urmaritorii sai. Acesta a scris despre relațiile in care nu te simți iubit, iar totul a venit prin surprindere, ținand cont ca se afla intr-un mariaj fericit alaturi de Livia Bordea, de peste 8 ani.

- Astazi este zi de sarbatoare in familia juratului de la „Chefi la cuțite”. Ava, fiica cea mare a lui Florin Dumitrescu, implinește frumoasa varsta de zece ani. Iata cateva imagini nemaivazute cu cea mica, publicate chiar de tatal ei pe contul personal de Instagram!

- Dupa ani intregi in care le-a adus zambetul pe buze oamenilor, Liviu Varciu a revenit cu o noua apariție surprinzatoare! Prezentatorul TV a dormit in curte in cort, in timp ce afara ploua. Acesta a marturisit, insa, și ce regula i-a pus Anda Calin, ca sa il primeasca din nou in casa.