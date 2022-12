Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si Liviu Teodorescu o provocare de zile mari – o transformare emotionanta in doua mari voci ale muzicii romanesti – Aura Urziceanu si Aurelian Andreescu. Inca de la repetitii, cei doi au dezvaluit…

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Toy Box și au interpretat piesa ”Tarzan & Jane”. Momentul lor a fost unul de senzație iar jurații au fost impresionați de intreg momentul.

- Jurații au fost impresionați de momentul pe care Connect-R și Shift l-au pregatit pentru cea de a șapte ediție a noului sezon de la Te cunosc de undeva. Cei doi ariști s-au transformat in Bruno Mars și Mark Ronson și au interpretat piesa ”Uptown Funk”. Cum a reacționat Andreea Balan.

- Cosmin Natanticu a avut parte de un moment neașteptat la „Te cunosc de undeva!” și a ramas fara voce chiar inainte de antrenament. Comediantul era incantat de personajul in care trebuia sa se transforme. Dupa ce saptamana trecuta s-au extaziat la ruleta, cand au aflat ca vor avea de interpretat legendara…

- Jo și Liviu Teodorescu au facut spectacol pe scena de la Te cunosc de undeva!, ediția de sambata seara. Cei doi i-au convins atat pe jurați cat și pe colegii de la canapea cu transformarea lor in Carmen Miranda și au caștigat detașat cea de-a cincea gala a sezonului 18. Cea de-a patra ediție a transforming…

- In ediția a cincea, din aceasta seara, 8 octombrie 2022, Sore și Emma s-au transformat in Outkast și au interpretat piesa "Hey Ya!" in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Iata ce a marturisit jurații despre momentul celor doua concurente!

- Alina Pușcaș și Andreea Balan au facut spectacol in cea de-a doua gala de Te cunosc de undeva! sezonul 18. Cele doua au facut spectacol de la primul pas in platoul transformarilor și au atras toate privirile cu ținutele lor impecabile.