- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie, care transmite un mesaj sarcastic unei persoane care la un moment dat a fost persoana iubita. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii…

- Dupa colabarari de succes alaturi de EMAA, Roxen, Giulia, Adela Popescu sau Ana Baniciu, DJ Project lanseaza noul single – „Ochii Tai” – in colaborare cu Lidia Buble. Dupa o experiența de mai bine de 22 de ani și 9 albume lansate cu multiple single-uri ce au ajuns in fruntea topurilor radio, DJ Project…

- Eva Timush, artista cu o comunitate in online impresionanta și o ascensiune continua pe TikTok, are toate ingredientele necesare devenirii unui star adevarat! Talentata artista s-a alaturat echipei Global Records la inceputul acestui an, „Tattoo” fiind primul single lansat anul acesta, urmat de o colaborare…

- Cum ar fi sa te intorci pentru o secunda in timp și sa vezi cum privea lumea inima ta de 16 ani? Taxi și Delia au facut-o in cel mai nou single pe care il lanseaza. La șase ani de la lansarea single-ului „Atat de trist” și la patru ani de la lansarea piesei „Inadaptat”,... View Article

- Vocea inimii este imprevizibila. In momentul in care intentia inceteaza, intervine tacerea. Dupa ce a lansat single-ul „Am vrut sa te sun”, Ioana Ignat revine cu o piesa care ar putea fi o completare fireasca, denumita „Tacerea”. Melodia „Tacerea” este compusa de catre Ioana Ignat si va fi inclusa pe…

- Liviu Teodorescu continua seria de lansari din cadrul proiectului sau de suflet, #LiTeMoments, ajuns la al cincilea an, cu „Ore-n șir”. „Piesa „Ore-n șir” este despre firescul in iubire, despre doi oameni care vor ca totul sa decurga natural, fara un „commitment” forțat. Pune accentul pe un baiat care…

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…

- In timp ce melodia „Swimming Pools” a fost inclusa pe coloana sonora a serialului american „The Summer I Turned Pretty” si a ajuns la un milion de ascultari pe Spotify, Francis On My Mind revine cu o noua melodie care va cuceri playlist-ele ascultatorilor din toata lumea. Nascuta in timpul unei sesiuni la…