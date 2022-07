LiTe Moments a ajuns la al cincilea volum, al cincilea an in care Liviu Teodorescu lanseaza proiectul sau de suflet, care cuprinde o colecție de trei piese personale și speciale. Prima piesa lansata de pe volumul 5 al LiTe Moments, „Ce ne facem?”, este o piesa de dragoste marca Liviu Teodorescu, care vorbește despre momentul in care in care „te iubesc” ajunge sa insemne doar doua vorbe in vant și situația capricioasa in care doi oameni se afla dupa o relație de dragoste. Piesele cuprinse pe noul volum LiTe Moments sunt compuse și scrise de Liviu Teodorescu, iar mix & master-ul de Max Kissaru.…