Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Bodoe/Glimt – Sepsi OSK, care se va juca joi seara, in Norvegia, in play-off-ul Europa Conference League la fotbal, va putea fi urmarit pe un ecran urias in Sala Sporturilor „Szabo Kati” din municipiul Sfantu Gheorghe, au anuntat marti, autoritatile locale. Acestea au mentionat ca intrarea este…

- Sepsi OSK a terminat la egalitate cu formatia norvegiana Bodoe/Glimt, 2-2 (0-1), joi seara, la Sfantu Gheorghe, in prima mansa a play-off-ului Europa Conference League la fotbal. Sepsi OSK a obtinut o remiza care o mentine in cursa de calificare, dupa ce a fost condusa de doua ori de formatia scandinava.…

- Partida Sepsi OSK – Bodo/Glimt din prima manșa a play-off-ului Conference League se joaca joi, 24 august, ora 20.00, in timp ce returul este programat tot joi, 31 august, dar de la ora 19.00, in Norvegia. Meciul tur din play-off-ului Conference League care se joaca pe arena din Sfantu Gheorghe va fi…

- Vicecampioana Norvegiei, FK Bodoe/Glimt, va fi adversara formației Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in play-off-ul Europa Conference League, dupa ce a caștigat cu 3-0 ambele partidei ale dublei manșe cu Piunik Erevan. Amahl Pellegrino (43 – penalty), Patrick Berg (49) și Tobias Gulliksen (54) au inscris golurile…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League dupa victoria cu 1-0 (0-0) cu FC Aktobe obtinuta joi seara, pe Stadionul Aktobe Ortalik din Aktobe, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Partida a inceput in nota de dominare…

- Sepsi OSK joaca in deplasare, cu Aktobe, pentru calificarea in play-off-ul Conference League. Liviu Ciobotariu a afirmat intr-o conferinta de presa, ca șansele de calificare ale echipei sale au ramas aceleași dupa rezultatul de egalitate din primul meci. „Pentru ambele formatii, atat pentru noi, cat…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca dubla mansa cu FC Aktobe, in turul 3 preliminar al Europa Conference League, reprezinta o provocare pentru tot ceea ce inseamna clubul covasnean, fiind convins ca echipa sa va avea o prestatie superioara…

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi a anuntat castigatorii concursului de creatie vizuala organizat in cadrul proiectului „pRObleMA?”, ce are ca scop combaterea stereotipurilor si prejudecatilor fata de romi, premiul I fiind acordat Zsuzsannei Fodor, realizatoarea lucrarii „Cu totii desenam aceeasi…