LIVEVIDEO Proteste de stradă la Moscova după condamnarea lui Navalnîi Susținatorii lui Nvalanîi au început sa se adune în Piața Manezhnaya din Moscova pentru un protest neautorizat dupa ce Tribunalul Moscovei l-a condamnat la închisoare pe liderul Opoziției. Imediat dupa pronunțarea sentinței, apelurile pentru proteste au început sa curga pe rețelele de socializare.



O instanța din Rusia a decis marți condamnarea la închisoare a opozantului Alexei Navalnîi pentru trei ani și jumatate în speța care a provocat proteste la nivel național și propuneri de noi sancțiuni occidentale contra Moscovei.



