- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca trupele Kievului „avanseaza” in contraofensiva lor impotriva fortelor ruse, respingand criticile unor oficiali occidentali potrivit carora Ucraina castiga teren prea incet, relateaza Reuters. Mult laudata contraofensiva, care se apropie…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin pare sa fi recunoscut joi, 27 iulie, progresele ucrainene pe linia frontului, spunand ca operațiunile militare ale Ucrainei s-au intensificat in ultimele zile, relateaza Sky News . Cu toate acestea, el susține ca Ucraina nu a reușit sa caștige teren pe niciun front.…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters. Hanna Maliar, viceministru al apararii ucrainean, a scrie pe aplicatia Telegram ca saptamana…

- Generalul rus de divizie Ivan Popov anunta joi, 13 iulie, ca a fost demis din functia de comandant al celei de-a 58-a Armate, dupa ce a prezentat ierarhiei militare situatia dezastruoasa care domnea pe frontul din Ucraina unde, potrivit acestuia, militari rusi au fost injunghiati in spate din cauza…

- Rusia a declarat miercuri, 5 iulie, ca forțele sale au lovit trei grupuri ale armatei ucrainene in apropiere de Bakhmut, pe fondul unor rapoarte contradictorii privind luptele din zona, relateaza Reuters . Grupul de mercenari Wagner al Rusiei a capturat orașul din estul țarii in luna mai, dupa 10 luni…

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Moscova a informat duminica despre lupte violente pe trei sectiuni ale liniei frontului in Ucraina, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Un responsabil instalat de Rusia a declarat ca fortele ucrainene au cucerit Piatihatki, un sat din regiunea Zaporojie (sud), si a ocupat pozitii acolo sub focul…