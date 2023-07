Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a confirmat ca Ucraina a primit deja muniții cu dispersie din Washington. Acest lucru a fost declarat de directorul de operațiuni al Statului Major Intrunit, generalul-locotenent Douglas Sims, relateaza CNN, potrivit Meduza.Pe 13 iulie, comandantul grupului Tavria…

- Ultimul summit NATO a aratat ca alianta militara occidentala se intoarce la "schemele Razboiului Rece", a declarat miercuri Ministerul rus de Externe, avertizand ca Moscova este pregatita sa raspunda la amenintari prin utilizarea "tuturor mijloacelor", relateaza Reuters, citat de news.ro.Summitul…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac "similare" daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe cu dispersie, au relatat media ruse citate de Reuters si EFE.

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Brittney Griner a revenit pe teren vineri seara, la Los Angeles, in aplauzele unei mulțimi entuziaste din care a facut parte și vicepreședintele SUA, Kamala Harris. Atmosfera a fost de sarbatoare, deoarece Griner, care a fost eliberata dintr-o inchisoare din Rusia in urma unui schimb de prizonieri de…

- Premierul Ungariei a respins speranțele Ucrainei de a se alatura NATO printr-un tweet cu un singur cuvant, scrie Politico.„Ce?!”, a scris liderul de la Budapesta pe Twitter, unde a publicat un articol al publicației citate despre faptul ca secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg,…