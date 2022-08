LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 178 | „Toate atacurile de vineri ale rușilor au fost respinse” Noi explozii au fost semnalate vineri seara in Crimeea, in orașul-port Sevastopol. Cu o seara inainte, fusesera zone de la nord de Sevastopol, dar și regiunea rusa Belgorod. Cauzele nu sunt inca cunoscute, dar, la fel ca și in cazul celorlalte explozii din Crimeea, pare ca armata ucraineana se afla in spatele lor. De partea cealalta, Rusia a continuat sa bombardeze Harkov. 19 aug. - Acum 8 ore 19-08-2022 Statul Major General al Ucrainei: Toate atacurile de vineri ale rușilor au fost respinse Armata ucraineana a respins toate atacurile de vineri ale trupelor ruse, a anunțat Statul Major General… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru explozii s-au produs joi intr-o zona din apropierea principalului aeroport militar rusesc Belbek, situat la nord de Sevastopol, in peninsula Crimeea, informeaza Reuters, care citeaza trei surse locale. Separat, guvernatorul Sevastopolului a declarat ca fortele ruse antiaeriene au doborat…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ''lupte feroce'', in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Dictatorul belarus și cel mai bun prieten al lui Putin, Aleksandr Lukașenko, a ordonat armatei si politiei sa se implice la recoltare. De asemeena, acesta a criticat autoritatile locale pentru ritmul slab al campaniei de recoltare, potrivit Anticoruptie.md . Expertul militar ucrainean Oleg Jdanov sustine,…

- Rachete rusești au lovit sambata infrastructura din Odesa, in sudul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, citata de Reuters. Acest fapt vine dupa ce vineri a fost semnat un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din porturile de la Marea Neagra. Acordul istoric semnat vineri de Moscova și…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca „obiectivele geografice” ale „operațiunii militare speciale” a Moscovei in Ucraina nu se mai limiteaza la regiunea estica Donbas. Obiectivele includ acum o serie de alte teritorii, a spus Lavrov, citat de agenția rusa RIA Novosti. Ministrul a adaugat…

- Trupele ruse au lansat miercuri atacuri cu rachete asupra orașului Torețk, din regiunea Donețk, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, a scris pe Telegram șeful administrației militare regionale Donețk, Pavlo Kyrylenko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un guvern a fost format in regiunea Herson din Ucraina, controlata de ruși. Așa-zisul guvern include cetațeni locali și manageri din Rusia, a anunțat pe canalul oficial de Telegram administrația militaro-civila din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…