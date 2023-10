Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile israeliene au decis evacuarea a 28 de comunitați din apropierea graniței cu Libanul. In același timp, este așteptata deschiderea punctului de trecere de la Rafah, de la granița Fașiei Gaza cu Egiptul. Israelul și Hamas au negat informațiile aparute in presa internaționala privind o incetare…

- Deschiderea punctului de frontiera Rafah ar putea fi singura salvare pentru cetațenii straini din Gaza, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata informația vehiculata este ca vor fi lasați sa treaca doar cetațenii straini sau cei care au dubla cetațenie. Deschiderea frontierei ar urma sa fie insoțita…

- Administrația președintelui american Joe Biden nu susține propunerile de relocare in masa a palestinienilor in afara Fașiei Gaza pentru acțiunea militara israeliana impotriva Hamas. Raspunzand la o intrebare despre propunerile de relocare a unor locuitori din Fașia Gaza in Peninsula Sinai din Egipt,…

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…

- Netanyahu nu a fost pregatit, iar Joe Biden a aruncat Israelul in mainile jihadiștilor insetați de sange, a declarat fostul președinte american, citat de New York Times și Politico. Fostul președinte Donald Trump, care se prezinta frecvent drept cel mai ferm aparator al Israelului, l-a criticat miercuri…

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat un avertisment ferm la adresa Iranului, de "a avea grija" la actiunile sale in regiune, ca urmare a atacului gruparii Hamas in Israel, informeaza Rador Radio Romania.In timpul unei mese rotunde cu lideri ai comunitatii evreiesti, pe tema eforturilor administratiei…

- Președintele israelian Yitzhak Herzog a declarat ca “niciodata de la Holocaust incoace nu au fost uciși atat de mulți evrei intr-o singura zi”. Armata israeliana a declarat ca a efectuat lovituri aeriene asupra a trei posturi militare ale Hezbollah. Acest lucru a fost spus intr-o declarație a armatei…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…