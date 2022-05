Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște joaca acasa cu Concordia Chiajna, in returul barajului de menținere/promovare in Liga 1, de la ora 18:15. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Universitatea Cluj a caștigat prima manșa a barajului de promovare/retrogradare contra lui Dinamo, scor 2-0, astfel ca meciul din Ștefan cel Mare se anunța a fi unul incendiar. FRF a anunțat ora celui mai așteptat meci al finalului de sezon in fotbalul romanesc. Manșa retur a barajului de menținere/promovare…

- Concordia Chiajna joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 15:30, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- Eintracht Frankfurt (Germania) și Glasgow Rangers (Scoția) se vor duela miercuri, de la ora 22:00, in finala Europa League, a doua competitie europeana la nivel de cluburi. Meciul va avea loc la Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez-Pijzuan, și va fi transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- CFR Cluj poate obține duminica al cincilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei: echipa antrenata de Dan Petrescu se dueleaza cu CS Universitatea Craiova, pe teren propriu, in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1. Meciul este transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Real Madrid și Manchester City se dueleaza miercuri pentru calificarea in finala Champions League. Formația lui Pep Guardiola pornește cu prima șansa pe Santiago Bernabeu, dupa ce s-a impus cu 4-3 in partida tur. Meciul va fi transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Villarreal și Liverpool se dueleaza marți pentru un loc in finala Champions League. Echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 2-0 pe Anfield și pornește cu prima șansa la calificare. Returul incepe de la ora 22:00 și va fi transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj se dueleaza duminica in etapa a patra a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco” este transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.