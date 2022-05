Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool și Real Madrid se intalnesc sambata, de la 22:00, in ultimul act din Liga Campionilor! Finala va avea loc la Paris, pe Stade de France, și va fi arbitrata de francezul Clement Turpin. Inainte sa ajunga sa se lupte pentru trofeu, Liverpool și Real Madrid au avut misiuni diametral opuse. ”Cormoranii”…

- Real Madrid, „victorie” de moral inaintea finalei Champions League. Los Blancos vor disputa ultimul act al competiției contra celor de la Liverpool. Partida va avea loc, sambata, 28 mai, de la ora 22.00, pe Stade de France din Paris. Deținatoare deja a 13 trofee in cea mai prestigioasa intrecere intercluburi…

- Real Madrid și Liverpool se vor infrunta, sambata seara, pe „Stade de France”, in marea finala a Ligii Campionilor. Pana atunci, starurile Karim Benzema și Mohamed Salah au inceput sa se contreze dupa o declarație a fotbalistului egiptean.

- Real Madrid a revenit nesperat in meciul retur cu Manchester City și s-a calificat in finala Ligii Campionilor, scor 3-1, 6-5 la general. Surprinzator, omul meciului declarat de UEFA nu a fost unul dintre fotbaliștii de atac ai madrilenilor, ci goalkeeper-ul Thibaut Courtois (29 ani). Real Madrid o…

- Real Madrid s-a calificat incredibil in finala UEFA Champions League, caștigand cu 3-1 in fața lui Manchester City, dupa prelungiri, dupa 3-4 in tur. Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de France, programata pe 28 mai. ...

- Real Madrid a invins-o intr-o maniera neverosimila pe Manchester City, 3-1 și 6-5 la general, calificandu-se intr-o finala ce parea inaccesibila cu cateva minute inainte de finalul celor 90 de minute. „Magia” Los Blancos a ieșit din nou la suprafața, „inghițind” un Manchester City neputincios! In tur,…

- Real Madrid a mai bifat o revenire miraculoasa, calificandu-se in finala Champions League dupa 3-1 și 6-5 la general cu Manchester City. Partida de pe „Bernabeu” l-a fascinat și pe MM Stoica, managerul general de la FCSB. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…