- Jeonbuk Hyundai Motors, formația antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), a pierdut, in deplasare, contra lui Ulsan Hyundai, scor 0-1, in etapa cu numarul 38 din prima liga din Coreea de Sud. Echipa antrenata de „Bursuc” incheie campionatul pe locul 4 și se califica astfel in AFC Champions League 2, varianta…

- Articolul Blockchain: inovația care revoluționeaza modul in care interacționam cu datele se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In era digitala, blockchain-ul a devenit unul dintre cele mai influente concepte tehnologice. Este o tehnologie ce promite transparența, securitate și eficiența fara precedent…

- Speriate de proiectul secesionist al Super Ligii Europei, din 2022, UEFA și Asociația cluburilor continentale (ECA) au transformat Champions League, Europa League și Conference League pentru 2024-2027, dar vor sa schimbe total competițiile intercluburi europene in viitorul apropiat: trei mari campionate,…

- Marcel Ciolacu nu mai umbla cu sutele de lei in buzunarul de la piept. el a fost pus in situația de a-l ruga pe prietenul sau din partid și din copilarie, Lucian Romașcanu, sa-i achite cumparaturile facute la un targ din Buzau. Premierul Ciolacu a vizitat, vineri, la Buzau, Targul de Carte Gaudeamus…

- Articolul Aspect, Durabilitate și Buget: Factori Cheie in Alegerea dintre Dușumea și Parchet Dublu Stratificat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Atunci cand vrei sa iți amenajezi locuința, parchetul din lemn poate fi o alegere excelenta pentru un aspect estetic placut și durabilitate. Insa,…

- Articolul Solicitari pentru montarea unei bariere in locul in care un accident feroviar a curmat trei vieți se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Tragedia produsa luni seara pe calea ferata, la Țintești (jud. Buzau), acolo unde trei oameni au murit dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata…

- Articolul Festivalul Carnaților de Pleșcoi, organizat in perioada 30 septembrie – 01 octombrie, la Berca se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Festivalul Carnaților de Pleșcoi, eveniment ajuns la cea de-a 10-a ediție, va fi organizat anul acesta in perioada 30 septembrie – 01 octombrie, la Berca.…

- Articolul VIDEO Mașina spulberata de un tren, langa Țintești. Accidentul horror, soldat cu 1 mort și 3 raniți se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Trei persoane și-au pierdut viața și una a fost ranita, intr-un cumplit accident produs luni seara, la o trecere de cale ferata de pe raza comunei…