Liverpool a fost restras din lista patrimoniului UNESCO

- Orasul englez Liverpool a fost inlaturat din lista locurilor de patrimoniu mondial, dupa ce agentia culturala a Organizatiei Natiunilor Unite a gasit cladiri noi, inclusiv un stadion de fotbal, care au compromis imaginea data de docurile victoriene.

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a retras miercuri orasul Liverpool din lista orașelor clasate in patrimoniul mondial din cauza unei supradezvoltari care afecteaza autenticitatea acestui port emblematic, a informat Agerpres, care citeaza AFP.13 delegati ai Comisiei…

- Australia ii va duce pe ambasadorii straini la scufundari in zona Marii Bariere de Corali, joi, in cadrul unei operatiuni majore de lobby desfasurata cu scopul de a preveni inscrierea acestui ecosistem exceptional pe lista siturilor Patrimoniul Mondial UNESCO aflate "in pericol", relateaza AFP miercuri.…

- Groapa de gunoi de la Sighișoara, județul Mureș, arde, luni seara, cu flacari uriașe. Potrivit ISU Mureș, mai multe autospeciale intervin la locul incendiului care se manifesta cu flacara deschisa pe o suprafața de aproximativ 400 de metri patrați. Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, a declarat…

- Veneția ar putea fi pusa pe lista orașelor aflate in pericol, daca orașul nu interzice permanent vasele de croaziera care acosteaza acolo. Unesco a anunțat ca va discuta problema luna viitoare, iar daca masura va fi aprobata, agenția ar putea cere guvernului italian sa ia masuri pana in luna februarie.

- Venetia si Budapesta ar putea fi incluse de UNESCO in lista Patrimoniului mondial in pericol, in timp ce portul de marfuri Liverpool ar putea sa-si piarda locul in Patrimoniul mondial din cauza dezvoltarii foarte rapide, potrivit institutiei, relateaza news.ro.

- Incepand de astazi, vineri 18 iunie si pana duminica 20 iunie, toti cei interesati sa descopere patrimoniul arheologic sub ghidajul cercetatorilor si specialistilor din muzee, pot alege din cele peste 18 activitati si evenimente inscrise in programul acestei editii.Zilele Europene ale Arhelogiei au…

- Arta camașii cu altița: Ministerul Culturii a depus un dosar la UNESCO pentru inscrierea in lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanitații Experți din cadrul Comisiei Naționale pentru Salvgradarea Patrimoniului Cultural Imaterial a Ministerului Culturii, in colaborare cu specialiști…