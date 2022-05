Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros are loc astazi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Eurosport 2. Romania are in acest moment 6 jucatoare calificate, iar Mihaela Buzarnescu (34 de ani, 118 WTA) va juca maine in finala calificarilor. ...

- Feliciano Lopez (40 de ani, 111 ATP) a fost invins de italianul Gian Marco Moroni (24 de ani, 166 ATP), scor 1-6, 6-7(4), in primul tur al calificarilor de la Roland Garros. Sportivul iberic va lipsi de pe tabloul unul Grand Slam pentru prima data din 2002. Feliciano Lopez este posesorul unui record…

- Patrick Mouratoglou (51 de ani), antrenorul Simoeni Halep, a analizat posibilii caștigatori ai Grand Slam-ului de la Roland Garros cu o saptamana inaintea inceperii turneului. Turneul de la Rolland Garos se va disputa in perioada 22 mai - 5 iunie Intrebat ce favoriți are pe tabloul masculin, Mouratoglou…

- Poloneza si continua imperturbabil traseul la Roma,urmatoarea semifinala fiind Sabalenka. Se anunta o finala trasnet intre Swiatek si Jabeur. Rafa Nadal traieste o drama * Jucatoarea de tenis din Belarus, Arina Sabalenka (8 WTA) este prima semifinalista a turneului WTA 1.000 de la Romadupa ce a trecut…

- Rafael Nadal, numarul 4 mondial, a explicat ca are "din nou dureri la picior", dupa meciul pierdut joi, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma in fata canadianului Denis Sapovalov (16 ATP), cu 1-6, 7-5, 6-2, cu zece zile inainte de Roland Garros, relateaza lefigaro.fr. "Nu…

- George Marin Junioarele III au avut de infruntat poate una dintre cele mai bune echipe de la categoria de varsta respectiva, o nuca tare, o echipa solida, masiva, cu echilibru mai bun intre titulare și rezerve, dar și cu lecții bine facute și transpuse in teren, demonstrand un registru tactic mai bogat.…

- Tragerea la sorti pentru turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2022 din Qatar va avea loc la Doha Exhibition and Convention Center (DECC), vineri, de la ora 19:00. Evenimentul va fi transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Veste importanta Simona Halep și Sorana Cirstea. Cele doua romance s-au intalnit in optimile turneului de la Indian Wells, victoria revenindu-i fostului lider mondial, cu 6-1, 6-4. Nu mai e chiar mult pana la urmatorul turneu de Grand Slam al anului, cel de la Roland Garros. Simona Halep a caștigat…