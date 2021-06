LiveBLOG Euro 2020: Italia vs Austria (de la ora 22:00) - Echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020 dupa ce a invins formatia Ucrainei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in ultimul sau meci din Grupa C, informeaza AGERPRES . Austria, echipa mai buna, s-a impus la limita, prin golul…

- Olanda și Austria s-au calificat in optimile Campionatului European din 2020 , in urma rezultatelor inregistrate luni, in etapa a 3-a din Grupa C. Olanda a obținut maximum de puncte in faza grupelor, dupa ce s-a impus cu 3-0 și in fața Macedoniei de Nord. Golurile „Portocalei mecanice“ au fost reușite…

- Olanda a caștigat meciul disputat la Amsterdam, impotriva Austriei, scor 2-0, joi seara, in Grupa C de la EURO 2020. “Portocala mecanica” a deschis scorul in minutul 9. Centralul partidei a disctat lovitura de pedeapsa, dupa ce a consultat VAR-ul, in urma unui fault comis de Alaba, asupra lui Dumfries.…

- Olanda s-a calificat in optimile de finala ale turneului final al Campionatului European dupa ce a invins, joi, la Amsterdam, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Austriei, in etapa a II-a Grupei C a competitiei. Au marcat: Depay '11 (p), Dumfries '67. Au evoluat urmatoarele echipe:…

- Reprezentativa Olandei a reușit sa se impuna cu 2-0 in partida susținuta joi seara, pe arena „Johan Cruijff“ din Amsterdam, in compania Austriei. Disputa a contat pentru etapa a doua din Grupa C a Campionatului European . Golurile invingatorilor au fost marcate de Depay (’11 – penalti) și Dumfries (’67).…

- Olanda s-a calificat în optimile de finala ale Campionatului European, dupa ce s-a impus, joi, cu scorul de 2-0, în fața echipei Austriei, la Amsterdam. Dupa doua meciuri, reprezentativa pregatita de Frank de Boer ocupa primul loc în Grupa C.Golurile au fost marcate de Depay…

- Nationala de fotbal a Austriei a reusit prima sa victorie la un turneu final de Campionat European, 3-1 (1-1) cu Macedonia de Nord, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la cel dintai meci organizat de Romania la EURO 2020, informeaza AGERPRES . Austria s-a impus prin golurile inscrise de…

- Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic si Julian Baumgartlinger figureaza in lotul convocat de selectionerul Austriei, Franco Foda, pentru Euro-2020, potrivit news.ro. In schimb, din lot nu fac parte atacantul Adrian Grbic, portarul Heinz Lindner, fundasul Philipp Mwene sau mijlocasul Husein Balic.…