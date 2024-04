Stiri pe aceeasi tema

- Protestele spaniolilor impotriva supraturismului au devenit din ce in ce mai dese si numeroase. Localnicii destinatiilor celebre precum insulele Canare, Barcelona sau Malaga apeleaza la tot felul de masuri ca sa descurajeze turistii sa mai viziteze aceste locuri, scrie observatornews.ro .

- Mossad, serviciul de informatii externe al Israelului, a afirmat duminica aceasta ca miscarea palestiniana islamista Hamas a respins cel mai recent proiect de armistitiu pus pe masa o saptamana inainte la Cairo de catre mediatori, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- O catelusa data disparuta in California in urma cu noua luni a fost regasita in mod miraculos in statul Michigan, la o distanta de peste 3.770 de kilometri, spre marea bucurie a proprietarilor, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Mishka, o catelusa de talie mica din familia terierilor, a disparut fara…

- Ce anume va place atat de mult la Romania și nu gasiți in alta parte? - este intrebarea la care au raspuns zeci de romani din Marea Britanie, Canada, Germania, Suedia etc, care doresc sa revina acasa. Raspunsurile sunt adevarate declarații de dragoste fața de Romania

- Sportiva Loredana Toma a castigat, vineri, doua medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Sofia, la categoria 71 kg. Toma a obtinut aurul la total, cu 241 kg, si la spuls, cu 114 kg, potrivit news.ro.La aruncat, Loredana Toma a terminat pe locul 4, cu 127 Kg, dupa ce a ratat…

- Prințul Harry se intoarce acasa, in Londra, pentru a-l vedea pe tatal sau. Regele Charles trece prin momente grele de cand a fost diagnosticat cu cancer. Monarhul britanic se confrunta in prezent cu probleme de sanatate.

- Ilustrație: Marian Avramescu Partidul Național Liberal (PNL) a reușit sa identifice o strategie prin care sa-și readuca fiii ratacitori acasa, pe Strada Modrogan din Capitala. Timp de mulți ani, traseul aleșilor locali de la PNL la PSD și chiar invers a fost indelung criticat de instituțiile mass-media…