Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol total in campionatul Portugaliei! Mai multe dueluri ce se anunta a fi foarte disputate vor avea loc in acest weekend. Liga Portugal e transmisa LIVE in AntenaPLAY. Ziua de sambata a fost una de exceptie. S-au marcat numai putin de 13 goluri in cele 3 partide din Liga Portugal care s-au disputat…

- Braga – Famalicao 1-2! Meciul din prima etapa de Liga Portugal a fost transmis in AntenaPLAY. Alexandru Dobre a fost titular la oaspeti si a fost schimbat dupa pauza. Braga a deschis scorul prin Horta, care a executat perfect o lovitura libera, in minutul 9. Ulterior, in repriza secunda, Rodrigues a…

- Clubul de fotbal Farul Constanta a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferul mijlocasului ofensiv brazilian Gustavo Nascimento da Costa."Incepand de astazi, brazilianul Gustavo Nascimento da Costa este noul jucator al Farului. Nascut la 20 martie 1995 (28 ani), Gustavo evolueaza ca mijlocas…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- Radu Zarioiu a pierdut centura in fata lui Rafael Aronov, in meciul de la categoria 80 de kilograme din iFight Heroes 7. In Co-Main Event-ul galei care a fost in direct in AntenaPLAY si pe Antena 1, „King Kong” Zarioiu a suferit o infrangere greu de digerat. Neinvins in cusca Heroes in precedentele…

- Preliminarii EURO 2024. Cristiano Ronaldo și Erling Haaland au facut show. Ronaldo a marcat singurul gol al Portugaliei cu Islanda, in timp ce Haaland a reusit o dubla de senzatie. Portugalia a castigat in deplasarea din Islanda, scor 1-0, in timp ce Norvegia s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Ciprului.…

- Bari – Cagliari 0-1 | Cagliari a promovat in Serie A, dupa victoria dramatica inregistrata pe terenul celor de la Bari, exclusiv in AntenaPLAY. Trupa lui Claudio Ranieri a revenit pe prima scena a fotbalului italian, dupa un singur sezon petrecut in esalonul inferior. Cagliari a marcat golul victoriei…

- Dramatism total in Cagliari – Bari 1-1! Gol marcat in minutul 5 al prelungirilor, din penalty. Bari a dat lovitura in prelungirile partidei, dupa un penalty facut cadou de cei de la Cagliari. Bari porneste cu prima sansa in returul de duminica, ce va fi in direct si exclusiv in AntenaPLAY, de la 21:30.…