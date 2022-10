LIVE UPDATE Rusia – Ucraina, ziua 220: Federația Rusă a blocat rezoluția ONU ce condamnă referendumurile Deloc surprinzator, Rusia si-a folosit dreptul de veto pentru a impiedica adoptarea unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU condamnand anexarea a patru regiuni ucrainene, text care va fi inaintat Adunarii Generale, unde toate statele membre dispun de un vot, comenteaza AFP, preluata de Agerpres .In afara veto-ului Rusiei, rezolutia a strans 10 voturi pentru, iar patru tari s-au abtinut – China, India, Brazilia si Gabon -, un rezultat pe care occidentalii l-au descris drept o dovada a izolarii Rusiei.Proiectul de text vazut de AFP, redactat inainte ca presedintele rus Vladimir Putin sa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

