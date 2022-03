Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Statele Unite nu au incetat sa vanda arme Ucrainei, alimentand tensiunile, creand panica și chiar exagerand cu un calendar al razboiului, a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei chineze, Hua Chunying, citata de AFP.Intrebarea cheie este ce rol au jucat Statele Unite in tensiunile actuale din…

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…

- "Planuim sa anuntam marti noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca raspuns la deciziile si actiunile Moscovei de luni. Ne coordonam cu aliatii si partenerii nostri pentru acest anunt", a declarat luni pentru AFP un purtator de cuvant al Casei Albe.Statele Unite au dezvaluit luni primele sanctiuni limitate…

- "Ucraina considera cele mai recente acte ale Rusiei o incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a statului nostru", a spus el, adaugand ca ucrainenii sunt "pe pamantul lor" si "nu se tem de nimic sau de nimeni" si nu vor ceda "nicio singura bucata din tara".Pe de alta parte, el a declarat…

- Președintele american Joe Biden a convocat de urgența liderii NATO pentru o reacție imediata privind situația din Ucraina. Se intampla asta dupa ce atacurile au continuat, noaptea trecuta, in regiunile de est ale țarii, controlate de separatiștii pro-ruși.O conversație intr-un format similtar a avut…

- Presedintele american, Joseph Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Statele Unite si aliatii vor riposta prin sanctiuni masive impotriva Rusiei, in cazul unui atac asupra Ucrainei, pledand insa pentru continuarea actiunilor diplomatice in scopul evitarii unui conflict militar.…