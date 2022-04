Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Armata ucraineana a anuntat ca fortele sale au respins o noua ofensiva a trupelor ruse asupra orasului Mariupol, care de mai multe zile este asediat, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Armata ucraineana a anuntat luni la primele ore ca trupele ruse incearca sa-si consolideze pozitiile ocupate si sa mentina ritmul ofensivei si pregatesc noi atacuri, la doua saptamani si jumatate dupa inceperea invadarii Ucrainei, transmite DPA. ”Inamicul formeaza si deplaseaza rezerve strategice la…

- In a 16-a zi a invadarii Ucrainei și a doua zi dupa eșecul și al celei de a 4-a intalniri ruso-ucrainene, tancurile ruse se afla la porțile capitalei, Kievul, iar multe alte orașe ucrainene sunt asediate, ținte ale unor violente bombardamente, in special Mariupol, unde situația este extrem de critica.…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- Rusii vad la TV o versiune complet diferita a razboiului din Ucraina, iar realitatea alternativa prezentata de presa de stat din Rusia nu a fost poate niciodata mai evidenta decat marti, 1 martie, cand in toata lumea se prezentau imagini cu atacul rusesc asupra unui turn de televiziune din Kiev, in…

- UPDATE: 23:15 - John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului de Aparare, spune ca SUA considera ca mai multe trupe rusești intra in regiunea Donbas din estul Ucrainei. „Cu siguranța credem ca forțe rusești suplimentare se deplaseaza in acea regiune”.Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…