- Presiunea asupra cancelarului german Olaf Scholz pentru a oferi Ucrainei rachete de croaziera Taurus se intensifica atat dinspre opozitia crestin-democrata, cat si in propria sa coalitie de guvernare, dupa ultimele atacuri aeriene rusesti masive asupra teritoriului ucrainean, relateaza miercuri agentia…

- Volodimir Zelenski a pledat din nou pentru ajutor din partea aliatilor pentru consolidarea apararii antiaeriene ucrainene, aratand ca in cinci zile Rusia a consumat 300 de rachete si 200 de drone pentru a ataca Ucraina. El a avertizat ca un esec in Ucraina va dovedi ca democratiile nu pot opri teroarea…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul cu Rusia se afla intr-o noua faza, iar iarna va face probabil mai dificile luptele, dupa ce contraofensiva din vara nu a dat rezultatele scontate din cauza lispei de armament și de forțe terestre, relateaza Associated Press, potrivit News.ro.Totusi,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mentionat Romania printre tarile carora le-a multumit, duminica seara, pentru ca au ajutat Ucraina cu apararea antiaeriana, in conditiile in care iarna se apropie si este de asteptat ca Moscova sa-si intensifice atacurile asupra infrastructurii ucrainene.…

- Pana acum, Ucraina a dat dovada de o unitate naționala solida, iar rivalitațile politice au fost lasate deoparte, in timp ce țara a luptat impotriva invaziei rusești. Lucrurile s-ar putea schimba, iar observatorii de la Kiev, citați de Washington Post, avertizeaza ca acest lucru nu este de bun augur.Dupa…

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o "mare batalie" in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina.UE urmeaza sa decida in decembrie cu privire…

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de actiune in Ucraina a fost „o greseala grava” care va avea consecinte serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, transmite Reuters.