Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a afirmat ca a preluat joi controlul asupra orașului ucrainean Izium, a anunțat agentia de presa a statului, RIA-Novosti, citand Ministerul rus al Apararii. Ucraina neaga informația.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii

- Civilii ucraineni care traiesc in unele zone atacate de forțele ruse s-au confruntat luni cu o propunere cinica: ramaneți pe loc și riscați sa fie bombardați sau plecați de acasa și mergeți spre Rusia sau Belarus.

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Duminica se reia evacuarea civililor din Mariupol, orașul-port asediat de militarii ruși. Circa 400,000 de locuitori sunt blocați in incercuirea forțelor ruse. Evacuarea lor ar urma sa inceapa duminica la ora locala 12:00, pe fondul unei incetari temporare a focului care ar trebui sa dureze pana la…

- Fortele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile locale. "Personalul operational monitorizeaza situatia de la reactoarele centralei", au informat pe social media autoritatile locale. Acestea au adaugat ca eforturile…

- Fortele ruse au anuntat ca au preluat controlul asupra unui canal de apa vital pentru aprovizionarea Crimeii, peninsula ucraineana pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina si care sufera de penurie de opt ani, iar acesta, potrivit guvernatorului Crimeii, ar putea deveni din nou operational in 48 de…

- Este unul dintre cele mai periculoase locuri de pe planeta, nelocuit de mai bine de 35 de ani, și totuși rasuna focuri de arma: forțele din Ucraina se antreneaza in lupta urbana in zona de excluziune a Cernobilului, langa granița cu Belarus. Trupele Garzii Naționale Ucrainene au desfașurat vineri exerciții…