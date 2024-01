Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lovit Ucraina cu rachete care nu au fost produse pe teritoriul rus, au afirmat vineri responsabili ucraineni, confirmand astfel acuzatii formulate anterior de Washington, conform carora Moscova ar fi folosit rachete nord-coreene, informeaza Reuters si AFP, conform Agerpres."Facem toate examinarile…

- Un fost șef NATO lanseaza ‘nucleara’: ‘Ucraina ar putea pierde livrarile de F-16 și rachete balistice ATACMS!’ Fostul șef al forțelor NATO din Europa, James Stavridis, avertizeaza ca Ucraina ar putea pierde livrarile de F-16 și rachete balistice tactice ATACMS. Acest scenariun e plauzibil daca reprezentanții…

- Ucraina a acuzat Moscova ca ar fi pornit vineri spre sambata cel mai mare atac cu drone asupra Kievului de la inceputul invaziei ruse in februarie 2022. Cinci oameni au fost raniți, printre care și un copil de 11 ani. Exploziile provocate de sistemul antiaerian in timpul interceptarii si doborarii dronelor…

- Rușii au lansat un numar record de drone asupra Ucrainei, cele mai multe fiind intreptate catre Kiev. Autoritațile spun ca acesta a fost cel mai mare atac cu drone de la inceputul razboiului. Cinci persoane au fost ranite, printre care un copil de 11 ani. Mai multe blocuri și cladiri au fost avariate…

- Rusia a pierdut 321.800 de militari in Ucraina de la inceputul invaziei sale, a informat joi Statul Major al Ucrainei. In ultimele 24 de ore au fost uciși 1.130 de soldați rusi.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 24 noiembrie,…

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la Marea Neagra dupa ce…

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro. Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la…

- Trupele ruse au lansat un atac combinat asupra Ucrainei, in noaptea de luni spre marti, folosind o racheta de croaziera, precum si rachete S-300 si drone. Potrivit Fortelor Aeriene ale Ucrainei, ocupantii rusi au lansat o racheta Kh-59, rachete antiaeriene S-300 si drone de atac de tip Shahed-136/131.…