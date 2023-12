Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 8:40 - Forțele rusești au avansat recent in vestul regiunii Zaporojie și au recucerit pozițiile pe care forțele ucrainene le-au capturat in timpul contraofensivei din vara anului 2023, probabil dupa ce trupele Kievului s-au retras pe poziții mai ușor de aparat in apropiere de Robotie pe timpul…

- VIDEO: Imagini cu ursul de la Dumitra, filmate in apropierea satului de langa Alba Iulia Ursul iși face tot mai des apariția in apropierea satului Dumitra, la doar cațiva kilometri de Alba Iulia. El a fost vazut de mai mulți oameni in ultima perioada și a fost chiar și filmat. El pare mai degraba speriat…

- Armata rusa și-a continuat ofensiva in zona Avdiivka, avand succes in unele zone ale frontului, unde a inaintat aproximativ 3 kilometri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a vorbit compatrioților, luni seara, despre „veștile bune” din Romania, anunțand ca s-a deschis un centru de instruire…

- In data de 3 noiembrie, o tragedie a avut loc la Zaporojie, Ucraina, cand Brigada 128 de Asalt Montan a Forțelor Armate Ucrainene a fost ținta unui atac devastator. In timpul unei ceremonii de acordare de decorații, un sistem de rachete Iskander-M a lovit adunarea militara, provocand moartea a 50 de…

- Foști mercenari ai Grupului Wagner se alatura batalionului Akhmat din Cecenia și se indreapta catre razboiul din Ucraina, a confirmat comandantul batalionului Akhmat Apti Alaudinov intr-un interviu din 28 octombrie, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului in ultimul lor raport.Alaudinov…

- Razboi in Ucraina, ziua 613. Barbatii ucraineni, apti de serviciul militar si care vor sa fuga din tara, sunt urmariti cu drone de serviciul ucrainean de frontiera. Intre timp, Ucraina a primit un nou sistem de aparare aeriana din Germania.

- Ucraina lanseaza mii de obuze in fiecare zi, iar cele mai multe provin de la NATO. Dupa 588 de zile de razboi, un oficial al Alianței avertizeaza ca aprovizionarea cu muniție occidentala ajunge la „fundul sacului”. Cu toate acestea, Casa Alba da asigurari ca SUA vor putea sa continue chiar si „cateva…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a dat asigurari, marti, ca incercarile Kievului de a strapunge apararea rusa pe frontul din estul si sudul Ucrainei au ”esuat”, la aproape patru luni de la inceperea contraofensivei fortelor ucrainene, transmite AFP, informeaza AGERPRES . ”Tentativele inamicului…