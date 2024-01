Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca va formula o adresa catre premierii Ucrainei si Republicii Moldova ca sa afle motivele pentru care presedintele AUR George Simion are interdictie de a intra in aceste doua tari, relateaza News.ro.„Daca dansii doresc sa faca aceste informatii publice, m-as…

- Sistemele rusești de aparare aeriana din regiunea Leningrad nu sunt proiectate pentru a proteja regiunea impotriva atacurilor, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Terminalul companiei ruse de gaze naturale Novatek a luat foc in regiunea Leningrad, langa Sankt Petersburg. Incendiul a fost…

- Fortele ruse au atacat infrastructuri agricole din regiunea Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete supersonice Onyx, potrivit sefului administratiei militare din zona, Oleg Kiper. Onyx este una dintre rachetele de fabricatie rusa cel mai greu de interceptat, intrucat zboara cu mare viteza la o altitudine…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat luni preluarea orasului ucrainean Marinka, in regiunea Donetk, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin, transmisa de televiziunea de stat, informeaza AGERPRES . El a subliniat ca eliberarea acestui bastion va reduce potentialul defensiv…

- Avdiivka, greu de cucerit - Pierderile mari cauzate forțelor ruse in apropiere de Avdiivka vor inrautați poziția generala a Rusiei in desfașurarea razboiului, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Forțele ruse pierd oameni și echipamente mai repede la Avdiivka decat in timpul lunilor…

- Forțele ruse au efectuat atacuri asupra a 11 regiuni ale Ucrainei in ultimele 24 de ore, ucigand cel puțin doua persoane și ranind cel puțin șapte, au informat oficialii locali, vineri dimineața. In Donețk, atacurile rusești au ranit o persoana in Oleksandropil și una in Avdiivka, a raportat Administrația…