- O racheta de croaziera a fost doborata in Crimeea, a declarat principalul oficial al peninsulei, citat de Hotnews . Unitațile antiaeriene au doborat racheta in estul regiunii anexate ilegal de Rusia, a declarat Serghei Aksionov pe canalul sau de Telegram . Locuitorii au fost indemnați sa „ramana calmi”…

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Generalul Mykola Malomuzh fost șef al Serviciului de Informații Externe și consilier prezidențial a explicat tehnica de care dispun Forțele Armate ale Ucrainei pentru a elibera Crimeea și ce tehnica ar fi necesara pentru a spori șansele de reușita ale contraofensivei

- Oficialii proruși au anunțat duminica, 6 august, mai multe explozii la podurile care fac legatura intre Crimeea și Hersonul ocupat, vorbind chiar despre atacuri cu rachete britanice Storm Shadow. Ucraina a confirmat ca se afla in spatele atacurilor, precizand ca bombardamentele au fost lansate pentru…

- Armata ucraineana a lansat mai multe rachete asupra podului Ciongar, care leaga regiunea Herson de peninsula Crimeea peste golful Sivas (sudul Ucrainei), dintre care una a afectat pavajul, a declarat duminica liderul prorus al Crimeei, Serghei Aksionov.

- Razboi in Ucraina. O drona a fost doborata, marti dupa-amiaza, in orasul Sevastopol, in regiunea Crimeea, aflata sub ocupatie rusa incepand din anul 2014, anunta administratia regionala rusa, potrivit postului de televiziune CNN si cotidianului The Guardian, citate de Mediafax.

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Comandantul gruparii Ahmat, Apti Alaudinov, a anuntat ca satul Klisciivka de langa Bahmut se afla sub controlul fortelor armate ale Rusiei. Alaudinov a facut aceasta declaratie la emisiunea Soloviev Live. Potrivit acestuia, luptatorii Ahmat dețin controlul de la Klisciivka si se indreapta spre Kurdiumivka.…