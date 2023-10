Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ucrainene au doborat vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat sambata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare.

- Polonia intentioneaza sa livreze arme Ucrainei in conformitate cu angajamentele sale, a precizat joi, 21 septembrie, guvernul de la Varșovia, dupa confuzia initiala provocata de declaratiile facute de premierul Mateusz Morawiecki miercuri seara, informeaza agenția germana de presa DPA, preluata de Agerpres."In…

- Rusia a desfasurat peste 420.000 de soldati in zonele ocupate din estul si sudul Ucrainei, a declarat sambata un general al serviciilor de informatii militare ucrainean, citat de AFP, potrivit news.ro."Federatia Rusa a concentrat peste 420.000 de militari in teritoriile noastre ocupate temporar,…

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 22 dintre dronele Shahed de fabricație iraniana, au transmis Forțele Aeriene, adaugand ca atacul a durat trei ore și jumatate. Forțele Aeriene spun ca Rusia a folosit in total 25 de…

- UPDATE 7:00 Kievul și Moscova au pierderi comparabile cu cele din Primul Razboi MondialNumarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor…

- Rusia a lansat un bombardament cu rachete, a fost activata alerta aeriana in regiunile Odesa, Nikolaiev, Herson, Kirovograd, Dnipro, Zaporojie și Donețk. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca alarma din regiunea Donețk și Zaporojie este legata de activitatea aviației tactice rusești

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…