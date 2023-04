Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Un tribunal din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a condamnat la 10 ani de inchisoare un soldat rus gasit vinovat ca l-a impușcat din greșeala pe unul dintre camarazii sai in Ucraina, militarul fiind beat, a relatat ziarul Kommersant, citat de The Moscow Times și Hotnews. Alexei Usenko…

- Razboi in Ucraina, ziua 401. Forțele ucrainene au doborat 9 drone-kamikaze din 10 trimise de ruși joi seara impotriva mai multor ținte din regiunile Sumi și Cernihiv, anunța Forțele Aeriene Ucrainene. In Rusia, Putin a demarat o noua campanie de recrutari, chemand aproape 150.000 de oameni pentru serviciul…

- UPDATE 06:15 Partenerii americani si internationali ingheata active rusesti in valoare de peste 58 de miliarde de dolari, ca parte a unui pachet de sanctiuni extinsUPDATE 03:00 Biden include ajutorul pentru Ucraina in proiectul de bugetAdministratia Biden cere Congresului asistenta de peste 6 miliarde…

- Rușii care au comis crime de razboi in Ucraina vor fi anchetați de catre procurorii europeni. In timpul unei vizite in Ucraina, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al parchetului european, a declarat ca rușii au deportat copii ucraineni in Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

- Ucraina spune ca Rusia a lansat vineri atacuri "masive" cu rachete și drone „kamikaze”, la o zi dupa ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat unele țari europene pentru a face presiuni pentru arme cu raza lunga de acțiune.

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.