- Armata ucraineana a anunțat ca a analizat aparatele kamikaze doborate in regiunea Odesa și a constatat ca Rusia a primit un nou lot de drone de la Iran. Atacurile cu drone au scazut in frecvența in ultima vreme, probabil din cauza epuizarii stocurilor forțelor ruse, insa acum pare ca acestea s-au reaprovizionat.…

- Aproximativ 30% din teritoriul ucrainean este contaminat cu explozibili si mine, a declarat joi, 30 martie, ministrul adjunct de Interne de la Kiev, Bogdan Drapyatyi, care a anuntat de asemenea ca guvernul lucreaza la crearea unui centru specializat de gasire si dezactivare a minelor. „In prezent, aproximativ…

- "In prezent, aproximativ 30% din teritoriul statului nostru este contaminat cu obiecte explozive, ceea ce echivaleaza cu 174.000 de kilometri patrati", a spus viceministrul, intr-o interventie la TV.Drapyatyi a explicat ca specialisti din diferite structuri ale Ministerului de Interne actioneaza pentru…

- China a anuntat joi ca armata sa este dispusa sa colaboreze cu armata rusa pentru a consolida comunicarea si coordonarea strategica, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, informeaza Reuters. Cele doua tari vor conlucra pentru a pune in aplicare initiativele de securitate…

- Armata americana transfera rapid echipamente pe campul de lupta și antreneaza trupele ucrainene pentru o ofensiva majora impotriva Rusiei, care este așteptata la sfarșitul primaverii. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri, dupa o intalnire a grupului multinațional de contact…

- „Razboiul digital", testat pe teritoriul Ucrainei. La inceputul razboiului din Ucraina, armata rusa avea un avantaj net. Potrivit raportului „The Military Balance" al Institutului International de Studii Strategice, in 2021 Rusia investise in aparare 45,8 miliarde de dolari, fata de cele 4,7 miliarde…

- Evgheni Prigojin, șeful gruparii de mercenari Wagner, a recunoscut luni, 20 februarie, existența unei „probleme majore” in aprovizionarea cu muniție a trupelor sale, pe fondul unei dispute publice cu liderii Ministerului rus al Apararii, informeaza CNN . „Problemele pe care le-am ridicat cu privire…

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…