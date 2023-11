Stiri pe aceeasi tema

- Khaled Meshal, unul dintre liderii Hamas, a spus ca spera in continuarea in sprijinul Rusiei, in razboiul impotriva Israelului. “Moscova este unul dintre aliații cheie ai Hamas”, a declarat Khaled Mashal, la un post tv egiptean. De asemenea, a mulțumit Moscovei pentru ajutorul acordat. “Rușii au beneficiat…

- Rusia este de acord sa puna capat in mod pașnic conflictului din Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat Corporației media din China, relateaza RIA Novosti. Dupa cum a declarat liderul Federației Ruse, Moscova nu a fost niciodata impotriva unei astfel de evoluții…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat sa viziteze Coreea de Nord la invitatia lui Kim Jong Un, calatorind in mod exceptional in Rusia pentru a consolida legaturile dintre Moscova si Phenian, in special cele militare, noteaza Agerpres. Deocamdata, insa, nimic nu a fost comunicat oficial cu…

- Cu cat Vladimir Putin ramane mai mult la putere, cu atat devine mai probabila prabușirea regimului sau și dezintegrarea țarii sale, scrie Alexander J. Motyl, profesor de științe politice la Rutgers University-Newark, expert in Ucraina, Rusia și URSS.

- O oficialitate ucraineana de rang inalt a respins marti sugestia Turcia ca Ucraina sa-si atenueze pozitia fata de relansarea acordului privind transportul de cereale pe Marea Neagra, afirmand ca Kievul nu va sustine o relaxare a sanctiunilor contra Moscovei sau o politica ”impaciuitoare”, transmite…

- Loviturile armatei ucrainene adanc in teritoriul Rusiei sunt strategic importante in respingerea razboiului in curs declansat de Moscova, potrivit rapoartelor serviciilor secrete britanice, citate duminica de DPA. „Conducerea Fortelor Aerospatiale (VKS) ale Rusiei este foarte probabil sub presiune intensa…

- Presedintele rus Vladimir Putin spera ca ”mostenirea” academicienei Helene Carrere d'Encausse, o mare specialista franceza in Rusia, care a murit sambata, sa ajute la o imbunatatire a relatiilor Moscovei cu Parisul, pe fondul Razboiului din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Sunt sigur ca…