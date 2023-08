Stiri pe aceeasi tema

- Cucerirea localitatii Staromaiorske, anuntata joi, 27 iulie, de armata ucraineana, in sud-vestul regiunii Donetk, permite Ucrainei sa se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui sa treaca pentru a-si putea continua inaintarea spre portul ocupat Berdiansk, a declarat vineri expertul…

- 200 de soldați ruși și liderul desemnat de Kremlin au fost uciși in Tokmak. FSB iși retrage familiile din oraș de teama contraofensivei ucrainene. „Forțele noastre de aparare au lovit cu succes pozițiile ocupanților din Tokmak. Informațiile raporteaza ca fabrica de forjare și ștanțare este terminata,…

- Continua contraofensiva Kievului. Forțele ucrainene au inregistrat caștiguri in cel puțin trei sectoare ale frontului, inclusiv in vestul regiunii Zaporojie și in jurul Bahmut, a anunțat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Apararea rusa in Ucraina este „fragila”, mai spune ISW.STIRIPESURSE.RO…

- Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive in cinci sectoare ale frontului. In zona Bahmut, trupele Kievului au obținut caștiguri teritoriale la 6 kilometri nord-vest și 2 kilometri nord de aceasta localitate. Oficialii armatei ucrainene au anunțat ca forțele Kievului au avasnat 7,5 kilometri…

- Strategia de contraofensiva a Ucrainei se bazeaza pe reducerea forțelor și a resurselor rusești, mai degraba decat pe recucerirea unor cantitați importante de teritoriu, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), relateaza BBC . In cea mai recenta actualizare a sa, thinktank-ul cu sediul…

- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. - Forțele ucrainene ar putea intrerupe temporar operațiunile contraofensive pentru a-și reevalua tacticile pentru operațiuni…

- Forțele armate ale Ucrainei continua sa recupereze din teritoriul ocupat de invadatorii ruși, dau asigurari autoritațile de la Kiev, care raporteaza succese in doua zone de lupte, și anume la Orihiv (regiunea Zaporojie, sud-est) și Bahmut (regiunea Donețk, est).

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…