Stiri pe aceeasi tema

- Lupte crante in Fașia Gaza: Armata israeliana 'actioneaza in forta' la Khan YunisArmata israeliana a afirmat luni ca actioneaza "in forta" in imprejurimile orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, vizat de bombardamente intense si in apropiere de care au inceput sa intre in tancuri, relateaza AFP,…

- Armata israeliana a anunțat azi ca desfașoara operațiuni "cu forța considerabila" in zonele adiacente orașului Khan Yunis, situat in sudul Fașiei Gaza, care a fost ținta unor bombardamente intense. De asemenea, au inceput sa avanseze cu tancurile in apropierea acestuia.

- Motivul invocat de IDF pentru a ataca zona in care se adapostesc refugiații palestinieniOficiali israelieni cred ca gruparea islamista palestiniana Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fasiei Gaza, pe masura ce avanposturile lor s-au prabusit si comandantii lor au fost ucisi sau au fugit catre…

- Armata israeliana a anunțat ca va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, la cererea personalului unitații medicale. Oficialii palestinieni au spus ca doi bebelusi prematuri au murit și alți zeci sunt in pericol dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel…

- Se incheie cea de a 23-a zi a razboiului impotriva Hamas și armata israeliana a avansat 3 kilometri in Fașia Gaza. Cabinetul de razboi spune ca s-a intrat in urmatoarea etapa a planului de razboi.

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Armata israeliana a anuntat duminica dimineata ca locuitorii partii de nord de Fasiei Gaza pot pleca catre sudul acesteia in intervalul orar 10:00-13:00 (07:00-10:00 GMT) folosind o ruta desemnata special, transmite DPA.

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au anuntat sambata un nou interval de timp, intre orele locale 10.00 (07.00 GMT) si 16.00 (13.00 GMT), in care palestinienii pot parasi in siguranta nordul Fasiei Gaza pe o ruta indicata pe o harta, transmite dpa.