Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 103 persoane au fost ucise de doua explozii produse in timpul ceremoniilor din apropierea mormantului generalului iranian Qasem Soleimani, relateaza presa de stat iraniana, citata de Reuters. Televiziunea de stat iraniana susține ca exploziile au avut loc in timpul unui eveniment comemorativ…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a afirmat marti ca miscarea sa "nu va fi invinsa niciodata", dupa moartea adjunctului sau, Saleh al-Arouri, intr-un atac aerian in suburbiile sudice ale Beirutului, atribuit Israelului, noteaza AFP. Autoritațile militare"O miscare ai carei lideri si fondatori cad martiri…

- Direcția Naționala Cibernetica a Israelului spune ca Iranul și Hezbollah s-au aflat in spatele unui atac informatic asupra unor spitale din orașul Safed, situat in nordul Israelului, scrie luni The Times of Israel.Oficialii israelieni spun ca atacul a avut loc luna trecuta și hackerii au fost impiedicați…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si alte o suta ranite intr-un bombardament israelian lansat sambata seara asupra taberei de refugiati Maghazi din centrul Fasiei Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, controlat de Hamas. Forțele de Aparare ale Israelului sustin ca, de la inceputul ofensivei…

- Sute de tineri care participau la un festival de muzica in desert au fost ucisi cu sange rece pe 7 octombrie, sute de copii si batrani si-au pierdut viata in atacurile Hamas, ori au fost luati ostatici din kibbutzurile in care traiau linistiti.

- Baza aeriana Ain al-Asad, care gazduieste fortele americane si alte forte internationale in vestul Irakului, a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete. Armata irakiana a declarat ca a inchis zona din jurul bazei si a inceput o operatiune de cautare. Nu era inca clar daca atacurile au provocat victime…

- Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale a Casei Albe, John Kirby, a acuzat Iranul ca este „complice” la atacul Hamas asupra Israelului, dar a spus ca Washingtonul nu are dovezi care sa lege Teheranul de atac.„Iranul a sprijinit de multa vreme Hamas și alte rețele teroriste din regiune cu resurse…

- Republica Islamica Iran nu este implicata in atacul asupra Israelului, conducerea palestiniana fiind cea care ia decizii in mod independent. Despre aceasta a declarat reprezentanța permanenta iraniana la ONU pentru Amwaj.media. "Deciziile luate de rezistența palestiniana sint independente și sint invariabil…