- Elveția, un stat neutru recunoscut ca fiind un centru financiar și comercial major, a anunțat ca urmeaza exemplul Uniunii Europene și va adopta sancțiuni impotriva rușilor implicați in invazia Ucrainei de catre armata lui Vladimir Putin, noteaza Reuters.

- Autoritatile romane au decis sa blocheze site-urile „care propaga stiri false”. Autoritațile romane au inceput sa blocheze aumite surse identificate ca propagand știri false in contextul crizei din Ucraina, dupa cum a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a prezentat o lista…

- Cei cinci barbați au fost arestați preventiv in 6 februarie de judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Gurahonț, fiind acuzați de contrabanda calificata. Barbații, cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani au contestat decizia Judecatoriei Gurahonț. Vineri, 11 februarie, Tribunalul…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, nu s-a prezentat vineri în fata politiei în fata careia un judecator de la Curtea Suprema i-a ordonat sa compara în cadrul unei anchete privind atacurile sale împotriva sistemului de vot electronic, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Procedând…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, nu s-a prezentat vineri in fata politiei in fata careia un judecator de la Curtea Suprema i-a ordonat sa compara in cadrul unei anchete privind atacurile sale impotriva sistemului de vot electronic, noteaza AFP. Procedand astfel, seful statului, pe care…

- Presedintele democrat, care a facut aceasta promisiune in timpul campaniei sale, a precizat ca are doua certitudini: „Persoana pe care o voi numi va avea calificari, o personalitate, o experienta si o integritate extraordinare. Si aceasta persoana va fi prima femeie de culoare numita la Curtea Suprema”.Judecatorul…

- Anthony Kelly, judecatorul care analizeaza cazul lui Novak Djokovic, acesta fiind oprit de la intrarea în Australia, a anunțat ca amâna verdictul pâna în noaptea de duminica spre luni, neavând documentele la îndemâna. Jucatorul Novak Djokovic, numarul…

- Curtea Suprema a Rusiei a a decis dizolvarea celui mai important ONG pentru drepturile omului din aceasta țara. Organizația Memorial este acuzata ca nu a respectat Legea privind agentii straini, scrie TASS.