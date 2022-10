Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a invins-o pe Southampton, scor 4-0, și a urcat provizoriu pe primul loc in Premier League. Erling Haaland (22 de ani) a inscris și de aceasta data. Erling Haaland continua lupta cu recordurile in Premier League. Astazi, in fața „sfinților”, s-a incalzit mai greu. A asistat la reușitele…

- Lui Haaland i-au trebuit doar 12 meciuri pentru a intra in istorie la Manchester City. Cifrele starului norvegian sunt de-a dreptul infricosatoare. Erling Haaland a intrat in istoria celor de la Manchester City dupa numai 12 meciuri jucate. Starul norvegian a marcat de 19 ori pana acum. 14 goluri le-a…

- Mașina de goluri scandinava Erling Haaland a reușit inca o „dubla” și la Manchester City - Copenhaga (5-0). Are acum 28 de reușite in Liga Campionilor, mai multe decat Luis Suarez și Rivaldo (27). In acest start de sezon, e golgheter și in Champions (5), și in Premier League (14). Nu mai e nicio surpriza…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul norvegian adus de Manchester City in aceasta vara de la Borussia Dortmund, va primi o noua ințelegere din partea „cetațenilor”, la finalul acestui sezon, daca va continua sa joace la fel de bine, noteaza cotidianul britanic Daily Star. Nordicul a inceput foarte…

- Erling Haaland (22 de ani) s-a adaptat perfect in Anglia dupa transferul la Manchester City și impresioneaza inca de la primele meciuri in tricoul „cetațenilor”. Atacantul adus in vara de la Borussia Dortmund pentru 60 de milioane de euro are un start de vis in tricoul lui City. Norvegianul este intr-o…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Gruparea engleza Manchester City are cel mai scump lot, arata un studiu al Observatorului fotbalului (CIES), care clasifica echipele din cele cinci mari campionate ale Europei in functie de sumele de transfer cheltuite pentru a-i recruta pe actualii lor jucatori.