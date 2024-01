Lituania va înăspri procedurile de eliberare a permiselor de ședere pentru străini Lituania va inaspri procedurile de angajare a strainilor și procedura de eliberare a permiselor de ședere temporara. Ministerul a menționat ca in Lituania au existat recent tendințe de a crea o serie de noi companii care nu iși desfașoara activitatea, ci acționeaza ca intermediari in eliberarea permiselor de ședere temporara pentru straini. Pentru a preveni migrația ilegala, noua procedura d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

