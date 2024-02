Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un autovehicul cautat de autoritațile din Austria. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, The post VAMA PETEA O mașina cautata de autoritațile austriece a fost oprita la frontiera first appeared on Informatia Zilei .

- Miercuri, 31 ianuarie 2024, polițiștii rutieri din Aiud au oprit, pentru control, pe strada Cuza Voda din municipiu, un autoturism care nu avea aplicate numerele de inmatriculare și era condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Lopadea Noua. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- 175 kg de peste, fara documente justificative, descoperite de politistii de frontiera tulceni, in portbagajul unui autoturism.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in zona localitatii Babadag, un cetatean roman care conducea un autoturism…

- Un sofer roman de TIR este cercetat penal dupa ce a fost prins ca avea ascunse in remorca 24 de persoane din Siria si Bangladesh, pe care ar fi incercat sa le scoata din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agerpres.Barbatul, in varsta de 45 de ani, mergea fara incarcatura…

- Marți, 12 decembrie 2023, in jurul orei 23.50, polițiștii din Zlatna au intervenit, pe Calea Moților, din oraș, unde a fost semnalat un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 35 de ani, din comuna Almașu Mare, in…

- Un mehedințean a fost reținut, astazi, dupa ce a condus drogat, fara permis, un autoturism neinmatriculat pe DN 56 A, in Șimian. Polițiștii din cadrul Secției Rurala Șimian au oprit in trafic un barbat, de 26 ani, din comuna Hinova, in timp ce conducea un autoturism pe D.N.56 A. Porivit IPJ Mehedinți…

- Polițiștii de frontiera suceveni cerceteaza un cetațean ucrainean care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un autovehicul care figura ca fiind radiat din circulație de catre autoritațile din Letonia. In data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 9.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat pe raza localitații Oncești, județul Maramureș, un cetațean roman, conducand un autoturism marca Skoda in care se aflau 1.500 pachete de țigari, de proveniența extracomunitara, marfa ce a fost confiscata…