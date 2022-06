Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Lituaniei si Letoniei au cerut, marti, inaintea unei vizite a cancelarului german Olaf Scholz la Vilnius, o prezenta militara a NATO mai solida in statele baltice, in contextul agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. Seful statului lituanian Gitanas Nauseda si omologul sau leton Egils…

- Presedintii Lituaniei si Letoniei au cerut marti, inaintea unei vizite a cancelarului german Olaf Scholz la Vilnius, o prezenta militara a NATO mai solida in statele baltice, in contextul agresiunii militare ruse asupra Ucrainei, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- O abordare divizata a tarilor fata de livrarile ruse de petrol si gaze, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a devenit mai evidenta in ultimele saptamani, unele natiuni anuntand interzicerea importurilor de energie din aceasta tara, in timp ce altele le dubleaza, relateaza Business Insider. Cand…

- Aplicatia de calatorie Hopper a observat o scadere a cautarilor de zboruri pentru continent inca din februarie, impreuna cu o crestere notabila a tarifelor aeriene. Cu toate acestea, un consilier de turism spune ca nu a observat nicio scadere a interesului pentru rezervarile europene de la clientii…

- Presedintele rus, intr-o discutie cu fostul lider ucrainean Petro Porosenko, s-a laudat ca ar putea avea trupe in capitalele Ucrainei, Poloniei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei si Romaniei in 48 de ore. „Daca as vrea, in doua zile as putea avea trupe nu numai la Kiev, ci si la Riga, Vilnius, Tallinn,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a anunțat miercuri in avanpremiera summit-ului NATO, ca alianța nord-atlantica va inființa patru noi grupuri de lupta in Romania, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Reamintim ca in cazul Romaniei a fost agreata in urma cu o luna crearea unui grup de lupta, condus…

- Parlamentul din Letonia si-a adaugat joi vocea legislativelor din Estonia si Lituania, solicitand instituirea unei zone de excludere aeriana deasupra Ucrainei, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul suedez al Apararii, Peter Hultqvist, avertizeaza ca Rusia "are alte planuri daca va invinge Ucraina". Ocupația rusa a Ucrainei a declanșat toate alarmele de securitate in Marea Baltica. Prin urmare, atat țarile protejate de umbrela defensiva NATO (Estonia, Letonia și Lituania), cat și cele…