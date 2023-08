Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, deține un hotel pe litoralul romanesc, in stațiunea Mamaia. E una dintre cele mai luxoase unitați de cazare din Constanța, hotel care are și acum camere libere in plin sezon estival. Gica Hagi a cumparat hotelul Iaki in 1999, stabilimentul devenind in ultimii…

- Pe litoralul romanesc plajele sunt deja pline cu turirsti din toate colțurile lumii. Chiar daca pe plajele din alte țari șezlongul este gratuit, pentru turiștii din Romania situatia este total diferita. Cat costa sa inchiriezi un șezlong pe litoralul romanesc, in luna iulie. In luna iulie acesta avea…

- Un turist roman care a avut oportunitatea sa exploreze atat litoralul Greciei, cat și cel romanesc in acest an, a facut o comparație intre cele doua destinații foarte populare printre turiștii din Romania. Cu toate acestea, concluzia sa este surprinzatoare.Un turist roman a ajuns la concluzia ca…

- Cat a ajuns sa coste un porumb pe litoralul romanesc, in 2023! Așa cum toate produsele și serviciile s-au scumpit in Romania, in ultimii doi ani, era de așteptat ca și banalul porumb fiert sa se scumpeasca pe litoral. Sa fie oare de vina tot razboiul din Ucraina, așa cum dau vina, in general, toți […]…

- A venit vara și e sezonul vacanțelor. Insa nu pe litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt Turcia și Grecia. Soarele, marea și nisipul fin au reușit sa convinga in fiecare an romanii sa aleaga…

- Peste 70.000 de turisti sunt asteptati pe Litoral in vacanta de Rusalii, cea mai solicitata statiune fiind Mamaia, potrivit Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).

- Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tour operator. Litoralul romanesc, alaturi de Bulgaria, Grecia și Turcia se pregatesc pentru un sezon estival de succes,…

- Minivacanta de Rusalii, care in acest an, prin lipirea de 1 Iunie, va aduna cinci zile libere, aduce pe litoral zeci de mii de turisti. Fata de anul trecut, agentiile de turism remarca o crestere semnificativa a numarului de rezevari pentru statiunile de la mare, anunta Europa FM. Topul rezervarilor…