- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichița, fost selecționer al naționalei Armeniei, in perioada 2004-2005, i-a intampinat pe adversarii tricolorilor la antrenamentul oficial efectuat aseara pe stadionul Steaua. "Lippi" a fost insoțit și de secretarul general al FRF, Gabriel Bodescu. Romania - Armenia…

- Romania și Armenia se infrunta de la ora 21:45 in preliminariile Campionatului Mondial, etapa #8, grupa J. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Naționala Romaniei revine in Ghencea dupa 12 ani. Ultima partida: Romania – Austria 1-1, 9 septembrie 2009, preliminarii…

- Jucatorii naționalei Romaniei au luat primul contact cu noua arena din Ghencea, la antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Armenia. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Mirel Radoi a pregatit duminica seara ultimele detalii…

- Romania a avut o prestație foarte buna contra Germaniei, in preliminariile CM 2022, chiar daca a fost invinsa (1-2). Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. La finalul amicalului dintre CSA Steaua și FC Voluntari (2-1), Gabi Tamaș…

- Germania - Romania | Manuel Neuer (35 de ani), portarul lui Bayern Munchen, s-a accidentat și nu va apara diseara. Azi, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa primul meci pe noul stadion din Ghencea, luni, 11 octombrie, de la ora 21.45, in fața Armeniei, in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022. Biletele costa 30 lei la peluze și 70 lei la tribune si pot fi achiziționate de pe site-urile bilete.frf.ro…

- Biletele de acces la meciul Romania - Armenia, din cadrul preliminariilor CM 2022, care se va disputa pe stadionul Steaua, au preturi de 30 de lei la peluze si 70 de lei la tribune, a anuntat Federatia Romana de Fotbal, agerpres.ro. "Nationala Romaniei va disputa primul meci pe noul stadion…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, sambata, ca prima reprezentativa va disputa pe stadionul Steaua meciurile cu Armenia si cu Islanda, din preliminariile Cupei Mondiale. Partida cu Armenia este programata la 11 octombrie, iar cea cu Islanda la 11 noiembrie, potrivit News.ro. “UEFA…