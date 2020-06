Lista țărilor din „zona verde” intrată în vigoare de marţi Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus.Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii. Lista intrata in vigoare in aceasta saptamana cuprinde urmatoarele state: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Estonia, Finlanda, Franta metropolitana (teritoriul european al Frantei), Germania (cu exceptia districtului Kreis Gutersloh care este zona galbena), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

