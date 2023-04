Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anunțat ca noua spitale de adulti si copii, dar si Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a informat Agerpres.Lista celor noua spitale…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala. Conform Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…

- In Vinerea Mare și de Paște, in București și in județul Ilfov, noua spitale pentru adulți și copii vor asigura asistența medicala de urgența, in zilele de sarbatoare legala. Iata lista spitalelor și numerele de telefon: Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00; Spitalul…

- Un incendiu a izbucnit la shaormerie situata in localitatea 1 Decembrie din județul Ilfov. In urma incidentului trei persoane au fost ranitre, printre care și un minor. Un apel la 112 semnala faptul ca are loc un incendiu la o shaormerie din localitatea 1 Decembrie din județul Ilfov. La scurt timp dupa…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu a avut loc la o shaormerie din județul Ilfov, in comuna 1 Decembrie. Trei persoane, printre care și un copil, aflați inauntru in momentul deflagrației, au fost grav ranite și transportate la spital. Printre raniți se afla și cel care servea in unitate, avand…

- Un incendiu a izbuncit sambata dupa-amiaza in localitatea ilfoveana 1 Decembrie. In urma incidentului, trei persoane, intre care un copil de 9 ani, au suferit arsuri și au ajuns de urgența la spital, anunța ISUBIF. Autoritațile au intervenit pentru stingerea incendiului la shaormerie in jurul orei 13:40,…

- Astazi, in jurul orei 13:40 pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o shaormerie, situata in localitatea 1 Decembrie, judetul Ilfov.Potrivit ISU B IF, in urma evenimentului au rezultat 3 victime care prezentau…

- Potrivit comunicatului, cele noua spitale care asigura asistența medicala de urgența in zilele de 23 și 24 ianuarie sunt:- Spitalul Clinic de Urgenta București Floreasca – tel: 021/599.23.00;- Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;- Spitalul Clinic de Urgenta…