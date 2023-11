Legea austeritații, pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament, intra pe 1 noiembrie in vigoare. Se elimina o parte dintre facilitațile fiscale și se introduc taxe noi. Scutirea de impozit pe venit pentru IT-isti se elimina de la 1 noiembrie, in timp ce angajatii din constructii, agricultura si industrie alimentara nu vor mai fi […] The post Lista masurilor fiscale care intra in vigoare din noiembrie: Noi taxe și impozite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .