​​Listă fonduri 2021: 8 finanțări pentru firme micro, mici și mijlocii din România Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor avea la dispoziție finanțari nerambursabile și credite bancare în valoare totala de sute de milioane de euro, în perioada imediat urmatoare, pentru susținerea afacerilor.



Pentru unele intre firmele românești, sprijinul va veni prea târziu, având în vedere noile restricții de funcționare mai ales în sectorul HoReCa, în urma creșterii accelerate a cazurilor de COVID-19 dupa o campanie eșuata de vaccinare, în România. Sunt însa și firme care rezista…

Sursa articol: hotnews.ro

