Lista finală pentru proiectele finanțate prin PNRR pentru colectarea deșeurilor Programul prin care unitațile administrativ teritoriale pot atrage foarte deștept 1,2 miliarde de euro prin PNRR pentru construirea de centre de colectare cu aport voluntar a fost bine primit de catre autoritațile locale. Au fost inregistrate 552 de proiecte din partea unitaților administrativ teritoriale pentru accesarea de fonduri prin PNRR pentru construcția de centre de colectare cu aport voluntar. Romania are la dispoziția 1,2 miliarde de euro pentru construirea a 565 centre de colectare cu aport voluntar (CAV) in toata țara. Proiectele sunt de genul: Construire centru de colectare prin aport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

