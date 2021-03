Lista de cumpărături pentru cununia civilă. Ghidul pregătirilor pas cu pas Stabilește cununia civila in funcție de sarbatori, de perioadele de post și de vacanțele prietenilor, apoi trece pe hartie actele și cumparaturile necesare pentru a organiza cununia civila. Ghidul nostru te ajuta pas cu pas sa nu uiți nimic și sa fii pregatita in ziua cea mare! Viitori soți iși pregatesc de obicei singuri cununia civila. Majoritatea cuplurilor prefera azi sa organizeze cununia la Starea Civila mai devreme decat marea petrecere de nunta, pentru a se bucura de doua zile fericite și pline de emoții. De ce sa organizezi cununia civila inainte de nunta Organizarea cununiei inainte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

