- Serviciul Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Argeș va relua treptat activitatea de examinare. Din data de 2 iunie 2020 va fi reluata examinarea la proba practica pentru candidații care au fost programați anterior și pentru cei carora le-au expirat dosarele de școlarizare in perioada…

- Se reia examinarea pentru obținerea permisului de conducere in Social / on 25/05/2020 at 12:25 / Activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere va fi reluata, treptat, transmite Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Teleorman.…

- Activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere va reincepe la data de 2 iunie, cu programarea la proba practica. Ordinea programarii se face dupa urmatoarele criterii: – In prima etapa se vor programa candidații ale caror dosare de examinare pentru proba practica au expirat in perioada…

- Serviciul Public Comunitar Regim Pemise și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș va relua, incepand cu data de 2 iunie a.c., activitatea de examinare la traseu a candidaților in vederea obținerii permisului de conducere, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectarea masurilor de…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor isi reia activitatea de examinare la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere Incepand de maine, 19 mai a.c., activitatea de programare a candidatilor la proba practica traseu se reia si se va desfasura…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca examenele pentru obținerea permisului auto vor fi reluate la inceputul lunii iunie, in doua etape. Prima etapa – examinarea la proba practica pentru cei declarați admis la proba teoretica și programați la proba practica…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 17.03.2020, se suspenda activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretica și proba practica, la nivel național, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara informeaza ca se suspenda activitatea de examinare teoretica si practica (proba traseu), pentru obtinerea permisului de conducere. Suspendarea…