Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2022. Gala are loc în această noapte Lista completa a nominalizarilor la Oscar 2022. Gala are loc in aceasta noapte. Gala premiilor Oscar are loc in aceasta seara. Ceremonia premiilor Oscar este programata pentru noaptea de 27 martie și va avea loc incepand cu ora 1:00, ora Marii Britanii (20:00 ET) și va continua pana in jurul orei 5:00. Evenimentul va putea fi urmarit in direct pe postul de televiziune american ABC, iar in Romania, pe platforma VOYO. Lista completa a nominalizarilor la Oscar 2022. Gala are loc in aceasta noapte In ceea ce privelte lista completa a nominalizarilor la Oscar 2022, va prezentam mai jos fiecare categorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

